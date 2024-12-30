Как стоимость нефти влияет на цены топлива

В то же время цены на автогаз будут продолжать расти из-за недавнего повышения оптовых цен в Европейском Союзе и увеличения акцизов, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Delo.ua.

Читайте также Польша готова компенсировать потери электроэнергии Украины из-за действий Словакии

На фоне этих изменений стоит отметить, что на прошлой неделе мировые цены на нефть выросли из-за значительного сокращения запасов сырой нефти в США. В период с 16 по 22 января запасы нефти в США уменьшились на 4,2 миллиона баррелей, поскольку американские нефтеперерабатывающие заводы усилили свою деятельность.

По состоянию на вечер 27 декабря по сравнению с предыдущим днем январские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,91 доллара за баррель, или на 1,24% до 74,17 доллара за баррель.

Интересно! Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate выросли на 0,98 доллара за баррель, или на 1,41%, до 70,60 доллара за баррель.

Как могут измениться цены

Повышение акцизов на бензин и дизель может пройти незаметно для водителей. С 20 по 27 декабря средняя оптовая цена на дизель выросла на 42 копейки до 43,91 гривны за литр. В Европе цены на дизель также выросли на 4-5 долларов за тонну.

Заметьте! Прогнозируется, что цена на дизель продолжит расти из-за повышения акцизов с 1 января 2025 года и общее подорожание в ЕС.

Как менялись цены:

Оптовая цена на бензин А-95 выросла на 25 копеек до 45,81 гривны за литр, а на бензин А-92 снизилась на 36 копеек до 43,77 гривны за литр.

В течение недели цены на бензин на АЗС снижались, а дизельное топливо подорожало на станциях нескольких крупных сетей, таких как UPG, KLO, AMIC, Parallel, Motto и других.

По состоянию на 27 декабря, по сравнению с 20 декабря, средняя цена дизельного топлива выросла на 31 копейку за литр до 52,27 гривны, тогда как средняя цена бензина А-95 снизилась на 3 копейки за литр до 55,54 гривны.

Что изменится с 1 января

С 1 января 2025 года ожидается повышение акцизов на все виды топлива. Акцизы на бензин вырастут с 242,6 евро за тонну до 271,7 евро, на дизель – с 177,6 евро до 215,7 евро, а на автогаз – со 165 евро до 193 евро.

Интересно! В первую неделю нового года изменений в ценах на стелах не будет, поскольку трейдеры будут праздновать Новый год и покупать топливо по новым ценам в ограниченных объемах.

Начиная со второй недели января, топливо начнет поступать по новым ценам, но резких скачков цен не ожидается – операторы АЗС будут сдерживать цены, чтобы не потерять клиентов.

Заметьте! В целом цены будут расти постепенно, на 1,5-2 гривны за литр, в течение 40 дней после повышения акциза.