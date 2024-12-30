Як вартість нафти впливає на ціни пального

Водночас ціни на автогаз продовжуватимуть зростати через нещодавнє підвищення гуртових цін у Європейському Союзі та збільшення акцизів, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Delo.ua.

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На тлі цих змін варто зазначити, що минулого тижня світові ціни на нафту зросли через значне скорочення запасів сирої нафти в США. У період з 16 по 22 січня запаси нафти в США зменшились на 4,2 мільйона барелів, оскільки американські нафтопереробні заводи посилили свою діяльність.

Станом на вечір 27 грудня порівняно з попереднім днем січневі ф’ючерси на нафту марки Brent здорожчали на 0,91 долара за барель, або на 1,24% до 74,17 долара за барель.

Цікаво! Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 0,98 долара за барель, або на 1,41%, до 70,60 долара за барель.

Як можуть змінитися ціни

Підвищення акцизів на бензин і дизель може пройти непомітно для водіїв. З 20 по 27 грудня середня гуртова ціна на дизель зросла на 42 копійки до 43,91 гривні за літр. У Європі ціни на дизель також зросли на 4-5 доларів за тонну.

Зауважте! Прогнозується, що ціна на дизель продовжить зростати через підвищення акцизів з 1 січня 2025 року та загальне подорожчання в ЄС.

Як змінювались ціни:

Гуртова ціна на бензин А-95 зросла на 25 копійок до 45,81 гривні за літр, а на бензин А-92 знизилась на 36 копійок до 43,77 гривні за літр.

Протягом тижня ціни на бензин на АЗС знижувались, а дизельне пальне подорожчало на станціях кількох великих мереж, таких як UPG, KLO, AMIC, Parallel, Motto та інших.

Станом на 27 грудня, порівняно з 20 грудня, середня ціна дизельного пального зросла на 31 копійку за літр до 52,27 гривні, тоді як середня ціна бензину А-95 знизилась на 3 копійки за літр до 55,54 гривні.

Що зміниться з 1 січня

З 1 січня 2025 року очікується підвищення акцизів на всі види пального. Акцизи на бензин зростуть з 242,6 євро за тонну до 271,7 євро, на дизель – з 177,6 євро до 215,7 євро, а на автогаз – зі 165 євро до 193 євро.

Цікаво! У перший тиждень нового року змін у цінах на стелах не буде, оскільки трейдери святкуватимуть Новий рік і купуватимуть пальне за новими цінами в обмежених обсягах.

Починаючи з другого тижня січня, пальне почне надходити за новими цінами, але різких стрибків цін не очікується – оператори АЗС стримуватимуть ціни, щоб не втратити клієнтів.

Зауважте! Загалом ціни зростатимуть поступово, на 1,5-2 гривні за літр, протягом 40 днів після підвищення акцизу.