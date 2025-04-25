Будут ли расти цены

Ожидаемый рост цен на топливо составляет лишь 1,2% вместо ранее прогнозируемых 13,5% в январе, передает 24 Канал со ссылкой на инфляционный отчет НБУ.

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В среднесрочной перспективе мировое удешевление нефти частично нивелирует влияние повышения акцизов, поэтому темпы роста цен на топливо будут оставаться сдержанными – не более 5%, отмечает Нацбанк в апрельском инфляционном отчете.

В марте 2025 года годовой рост цен на топливо ускорился до 9,9% против 4,8% в декабре 2024-го. На это повлияли очередное повышение акцизов, ценовые колебания на мировых рынках, а также ослабление гривны к евро в марте.

Что дальше будет со стоимостью горючего

Несмотря на ожидания, топливо в Украине подорожало меньше, чем прогнозировалось. Этому способствовали достаточные запасы и улучшение логистики импорта. В конце марта розничные цены снизились вслед за оптовыми – на фоне удешевления нефти.

Заметьте! В Нацбанке объясняют, что стоимость топлива и в дальнейшем будет зависеть от глобальных нефтяных цен. В то же время определенный рост возможен с 1 мая 2025 года, когда станет обязательным добавление биоэтанола к бензину – за это производители будут включать дополнительную наценку.