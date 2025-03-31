Как изменились цены на топливо

Снижение цен на бензин, дизель и автогаз в Украине с середины марта 2025 года стало результатом нескольких факторов, передает 24 Канал со ссылкой на издание "РБК-Украина".

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Одной из основных причин является падение объемов продаж на рынке из-за уменьшения численности населения и уровня его мобильности.

На 31 марта 2025 года средние розничные цены на топливо следующее:

бензин А-95 составляют 55,66 гривны за литр (-1,25 гривны за месяц);

на дизельное топливо – 54,36 гривны за литр (-0,94 гривны);

на автогаз – 36,13 гривны за литр (-0,85 гривны).

Цены на топливо / Инфографика Консалтинговой группы "А-95"

Что влияет на стоимость горючего

Мировые цены на нефть также имеют влияние на стоимость топлива, поскольку Украина почти полностью импортирует топливо. Цены на нефть марки Brent в марте 2025 года незначительно выросли с 73 до 74 долларов за баррель.

Однако, с 1 сентября 2024 года в Украине были повышены акцизы на топливо, что стало первым этапом увеличения налогов. Второй этап состоялся с 1 января 2025 года, что повлекло подорожание топлива на АЗС.

Обратите внимание! НБУ прогнозирует ускорение роста цен на топливо, утверждая, что в результате увеличения акцизов цены на топливо могут вырасти более чем на 13% в 2025 году.