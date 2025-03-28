Уничтоженные 96 ракет – это два месяца производства на машиностроительном заводе "Радуга" под Москвой. Каждая Х-101 стоит не менее 10 миллионов долларов, следовательно, атака на Энгельс нанесла России ущерб на 960 миллионов долларов, не считая дополнительного ущерба топливным хранилищам и другим объектам базы, передает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Тройной удар по Энгельсу

Пока взрывы сотрясали базу, а дым поднимался в небо 20 марта, Украинский центр стратегических коммуникаций заявил, что Энгельс столкнулся с "серьезными трудностями". На самом деле эти трудности начались еще два месяца назад.

8 января украинские беспилотники преодолели не менее 640 километров и поразили цели вблизи Энгельса, в Саратовской области. Взрывы вызвали пожар на огромном складе, где хранилось до 800 тысяч тонн топлива. Огонь или выгорел самостоятельно, или его потушили спасатели через шесть дней. А уже 14 января дроны нанесли повторный удар.

Издание предполагает, что повреждения на базе Энгельс можно восстановить. Завод "Радуга" может нарастить производство новых Х-101. А Украине будет сложно обеспечить достаточное количество дальнобойных боеприпасов для регулярных атак на базу.