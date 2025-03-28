Знищені 96 ракет – це два місяці виробництва на машинобудівному заводі "Радуга" під Москвою. Кожна Х-101 коштує щонайменше 10 мільйонів доларів, отже, атака на Енгельс завдала Росії збитків на 960 мільйонів доларів, не враховуючи додаткової шкоди паливним сховищам та іншим об'єктам бази, передає 24 Канал із посиланням на Forbes.

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Потрійний удар по Енгельсу

Поки вибухи стрясали базу, а дим здіймався у небо 20 березня, Український центр стратегічних комунікацій заявив, що Енгельс зіткнувся з "серйозними труднощами". Насправді ці труднощі почалися ще два місяці тому.

8 січня українські безпілотники подолали щонайменше 640 кілометрів і вразили цілі поблизу Енгельса, у Саратовській області. Вибухи спричинили пожежу на величезному складі, де зберігалося до 800 тисяч тонн пального. Вогонь або вигорів самостійно, або його загасили рятувальники через шість днів. А вже 14 січня дрони завдали повторного удару.

Видання припускає, що пошкодження на базі Енгельс можна відновити. Завод "Радуга" може наростити виробництво нових Х-101. А Україні буде складно забезпечити достатню кількість далекобійних боєприпасів для регулярних атак на базу.