Повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ.

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Які наслідки атаки на аеродром "Енгельс-2"

Згідно з уточненою інформацією, внаслідок удару Сил оборони по російському аеродрому "Енгельс-2" 20 березня, було знищено 96 крилатих ракет повітряного базування. Зокрема і внаслідок вторинної детонації.

Зазначені засоби ураження були розраховані для завдання трьох ракетних ударів протягом березня – квітня цього року,

– зазначили у Генштабі.

Крім того, внаслідок ударів по місцях зберігання авіаційного пального, було знищено значні його запаси, що має негативний вплив на спроможність Росії забезпечувати бойові дії.