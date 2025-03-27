Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан сказав 24 Каналу, чим Повітряні сили могли уразити важливу ціль на Курському напрямку.

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Удар по місцю дислокації росіян на Курщині

Льотчик-інструктор припускає, що по ворожому об'єкту могли відпрацювати МіГ-29 або F-16, скинувши високоточні авіабомби GBU-39.

Також, за його словами, для удару могли використати авіабомби AASM Hammer, запустивши їх із Mirage 2000 або "Сушок". Ці кореговані авіаційні бомби добре себе показали, їх можна скидати з малих висот.

Тобто й один, і інший тип боєприпасу використовується вже довго та вдало. Практично всі авіаційні бомби влучають у ціль,

– сказав Світан.

Звісно ж, зауважив він, внаслідок цих точних ударів Повітряних сил російські окупанти зазнають суттєвих втрат. Зазвичай так знищуються командні пункти або місця зосередження особового складу ворожої армії.

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Полковник запасу наголосив, що для нас дуже важливо зараз вибивати командні пункти росіян на Курському напрямку, позбавляючи їх системи керування та комунікації.

До слова, раніше Повітряні сили успішно вдарили по пункту управління росіян у Глотово на Бєлгородщині, знищивши засоби зв'язку ворога та інше технічне обладнання. Це суттєво послаблює можливості окупантів для ведення бойових дій проти українських воїнів у Сумській та Харківській областях.

