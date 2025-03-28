Вранці міноборони Росії відзвітувало, що за ніч над сімома російськими областями було збито 78 українських безпілотників. Зокрема, над Саратівською областю нібито знищили 19 БпЛА, передає 24 Канал.

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У Саратові міг бути приліт по заводу

Починаючи з 3:30 у Саратівській області не стихала сирена повітряної тривоги. З 4:40 до 05:10 місцеві мешканці скаржилися на активну роботу ППО над Саратовом та поруч. Місцевий аеропорт тимчасово зачинили.

На Росії вила сирена тривоги: дивіться відео

Російські пабліки стверджують, що дрони могли влучити по Науково-дослідному інституту хімічних джерел струму. Це відомий розробник та виробник резервних джерел струму для автономного електроживлення техніки.

Україна могла вдарити по важливому заводу окупантів / Фото з соцмережі

Приліт по заводу у Саратові / Фото з соцмережі

Тим часом інші джерела пишуть, що ймовірною ціллю атаки міг стати Саратовський НПЗ. На відео зображено Храм Святих Бориса та Гліба. Він розташований у південно-західній частині міста, а збиття дрону сталося трохи північніше.

Приліт у Саратові: дивіться відео

Праворуч у кадр оператора також потрапляє будівля цеху. Там розміщене підприємство, що займається лазерною різкою металу, компанія з виробництва блочно-модульних котелень та місцевий пейнтбольний клуб.

До Саратівського НПЗ від цього місця приблизно 3,5 кілометра, а до військового аеродрому "Сокіл" менше дев'яти.

До слова, губернатор Саратівської області Роман Бусагін підтвердив атаку безпілотників на регіон. Втім, він заявив заявив, що внаслідок атаки ніхто не постраждав та пошкоджень серед цивільних об'єктів немає.

До слова, українські безпілотники також проявили активність у районі бази російської стратегічної авіації в Енгельсі. Зазначимо, що 20 березня Енгельс вже побував під успішною повітряною атакою. Росіяни назвали її наймасовішою з початку війни. Під час атаки було знищено майже сотню ворожих крилатих ракет.