Російські телеграм-канали пишуть, що в Енгельсі та загалом у Саратовській області пролунали вибухи. 24 Канал переказує, що відомо на цей момент.

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Вибухи в Енгельсі 28 березня: що сталося

Серед ночі 28 березня губернатор Саратовської області повідомив, що в регіоні є загроза застосування ударних БпЛА. У містах зазвучала сирена про повітряну тривогу, про що місцеві одразу повідомили у соціальних мережах.

Інформації про наслідки атаки наразі немає. Але зі свідчень очевидців відомо, що в Енгельсі, який розташований у Саратовській області й біля якого є військовий обєкт стратегічної авіації російської армії, пролунали кілька вибухів.

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І тут варто згадати, що 20 березня Енгельс вже побував під успішною повітряною атакою. Місцеві назвали її наймасовішою з початку війни. На авіабазі виникла пожежа, детонація та інші наслідки. Генштаб ЗСУ повідомив, що там вдалося знищити під сотню крилатих ракет, якими ворог планував атакувати Україну найближчими місяцями.

Зауважмо, що цієї ночі також жителі Розсоші, що у Воронезькій області, також скаржилися на звуки вибухів. Кажуть, безпілотники летіли у бік електромеханічного заводу. Тривогу через дрони оголошували й у кількох інших регіонах Росії.