Российские телеграм-каналы пишут, что в Энгельсе и в целом в Саратовской области прогремели взрывы. 24 Канал пересказывает, что известно на данный момент.

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Взрывы в Энгельсе 28 марта: что произошло

Среди ночи 28 марта губернатор Саратовской области сообщил, что в регионе есть угроза применения ударных БПЛА. В городах зазвучала сирена о воздушной тревоге, о чем местные сразу сообщили в социальных сетях.

Информации о последствиях атаки пока нет. Но из свидетельств очевидцев известно, что в Энгельсе, который расположен в Саратовской области и у которого есть военный объект стратегической авиации российской армии, прозвучали несколько взрывов.

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И здесь стоит вспомнить, что 20 марта Энгельс уже побывал под успешной воздушной атакой. Местные назвали ее самой массовой с начала войны. На авиабазе возник пожар, детонация и другие последствия. Генштаб ВСУ сообщил, что там удалось уничтожить под сотню крылатых ракет, которыми враг планировал атаковать Украину в ближайшие месяцы.

Заметим, что этой ночью также жители Россоши, что в Воронежской области, также жаловались на звуки взрывов. Говорят, беспилотники летели в сторону электромеханического завода. Тревогу из-за дронов объявляли и в нескольких других регионах России.