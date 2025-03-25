В интервью изданию Nettavisen министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин подтвердил ракетный удар по нефтеперерабатывающему заводу "Длинным Нептуном". Впрочем, это было не первое применение данной разработки, передает 24 Канал.

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Куда впервые ударил "Длинный Нептун".

По словам министра, новую украинскую ракету "Длинный Нептун" впервые использовали против российского военного объекта в аннексированном Крыму.

Напомним, что в сети распространили момент прилета "Длинного Нептуна" по НПЗ в Краснодарском крае.

Отметим, что о работе украинских специалистов над "Длинным Нептуном" стало известно еще в конце 2023 года. Тогда же летом также появилась информация о том, что Силы обороны уже использовали модифицированный "Нептун" для удара по С-400 в Крыму. Отмечалось, что эта ракета имеет дальность в 400 километров и боевую часть в 350 килограммов.