Як змінилися ціни на пальне

Зниження цін на бензин, дизель та автогаз в Україні з середини березня 2025 року стало результатом кількох факторів, передає 24 Канал з посиланням на видання "РБК-Україна".

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Однією з основних причин є падіння обсягів продажів на ринку через зменшення чисельності населення та рівня його мобільності.

На 31 березня 2025 року середні роздрібні ціни на пальне таке:

бензин А-95 складають 55,66 гривні за літр (-1,25 гривні за місяць);

на дизельне пальне – 54,36 гривні за літр (-0,94 гривні);

на автогаз – 36,13 гривні за літр (-0,85 гривні).

Ціни на пальне / Інфографіка Консалтингової групи "А-95"

Що впливає на вартість пального

Світові ціни на нафту також мають вплив на вартість пального, оскільки Україна майже повністю імпортує паливо. Ціни на нафту марки Brent у березні 2025 року незначно зросли з 73 до 74 доларів за барель.

Однак, з 1 вересня 2024 року в Україні були підвищені акцизи на пальне, що стало першим етапом збільшення податків. Другий етап відбувся з 1 січня 2025 року, що спричинило подорожчання пального на АЗС.

Зауважте! НБУ прогнозує прискорення зростання цін на пальне, стверджуючи, що в результаті збільшення акцизів ціни на пальне можуть зрости більше ніж на 13% у 2025 році.