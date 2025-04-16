Как изменились продажи топлива: как изменились продажи

В марте 2025 года на АЗС реализовали 604,2 миллиона литров бензина, дизеля и LPG. Это на 8% меньше, чем в прошлом году в этот же период, и такой же спад зафиксирован за первый квартал, передает 24 Канал со ссылкой на enkorr.

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Несмотря на сокращение объемов,, общая стоимость проданного топлива в марте выросла на 8% по сравнению с февралем и составила 30,8 млрд грн. Всего за первый квартал продано 1,71 миллиарда литров топлива на сумму 87,7 миллиарда гривен – это на 3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Где наибольшие и наименьшие объемы

В марте 2025 года наибольший рост объемов продаж топлива зафиксирован в Черниговской области – на 14%, до 26 миллионов литров. В Винницкой и Волынской областях прирост составил 13%, до 27,2 миллиона и почти 23 миллиона литров соответственно.

Наибольшие объемы реализации традиционно зафиксированы в Киевской (131,8 миллиона литров, +9%), Днепропетровской (51,1 миллиона литров, +7%) и Львовской (47,8 миллиона литров, +10%) областях – вместе они обеспечили 38% всех продаж. В Киеве объем продаж вырос на 6%, до 64 миллионов литров, а выручка составила 3,37 миллиарда гривен.