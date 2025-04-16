Як змінилися продажі пального

У березні 2025 року на АЗС реалізували 604,2 мільйона літрів бензину, дизелю та LPG. Це на 8% менше, ніж торік у цей самий період, і такий самий спад зафіксовано за перший квартал, передає 24 Канал з посиланням на enkorr.

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Попри скорочення обсягів, загальна вартість проданого пального у березні зросла на 8% порівняно з лютим і склала 30,8 млрд грн. Загалом за перший квартал продано 1,71 мільярда літрів пального на суму 87,7 мільярда гривень – це на 3% більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Де найбільші та найменші обсяги

У березні 2025 року найбільше зростання обсягів продажу пального зафіксовано в Чернігівській області – на 14%, до 26 мільйонів літрів. У Вінницькій та Волинській областях приріст склав 13%, до 27,2 мільйона і майже 23 мільйони літрів відповідно.

Найбільші обсяги реалізації традиційно зафіксовані в Київській (131,8 мільйона літрів, +9%), Дніпропетровській (51,1 мільйона літрів, +7%) та Львівській (47,8 мільйона літрів, +10%) областях – разом вони забезпечили 38% усіх продажів. У Києві обсяг продажу зріс на 6%, до 64 мільйонів літрів, а виручка склала 3,37 мільярда гривень.