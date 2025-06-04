Який взаємозв'язок між доларом та бензином

Найбільше вартість пального формується через вплив курсу валют та глобального котирування, повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Сергій Куюн Директор "Консалтингової групи А-95" Щоб було зрозуміло, оскільки це важливий фактор, кожна гривня в курсі долара – це приблизно 80 копійок в ціні на бензин або дизельного пального.

Куюн також наголосив, що світовий ринок працює в доларах. А от акцизи на пальне встановлено в євро.

Тому курс євро безпосередньо теж впливає на ціну, але не так суттєвою. Для ціни на пальне коливання курсу євро до долара не критичне,

– каже Куюн.

Зверніть увагу! З початку 2025 року ціни на пальне не зазнали вагомих змін. Зокрема, А-95 зараз коштує в середньому – 54,56 гривні за літр, дизельне паливо – 53,54 гривні за літр, газ – 35,32 гривні за літр.