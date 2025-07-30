Почему в Крыму закончился бензин?

Колонки на автозаправочных станциях Крыма по состоянию на 30 июля стоят пустые, сообщает 24 Канал со ссылкой на Центр национального сопротивления.

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Хотя на табло крымских АЗС отмечается, что бензин есть в наличии, на колонках висят таблички с надписью "Бензина нет".

В ЦНС дефицит бензина объясняют топливным кризисом, охватившим Россию.

Вследствие этого Крыму топлива просто не хватило.

ТОТ Украины – не в приоритете. Для Кремля Крым – это лишь временно полезная территория,

– отметили в ЦНС.

Какой топливный кризис в России?

Власти России с 29 августа полностью запретили экспорт бензина, зато перенаправила ресурсы на центральные регионы страны.

В правительстве объяснили такое решение необходимостью стабилизировать высокий внутренний спрос на топливо этим летом.

Также бензин необходим для проведения сельскохозяйственных полевых работ.

Ограничения на экспорт наложили временно – до 31 августа.

Стоит знать! Ранее власти России запретили экспорт бензина только для тех, кто не является производителем. То есть компании могли торговать топливом за границу.