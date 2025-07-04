Украинский рынок горючего

Кто-то теряет, как группа "Приват" Игоря Коломойского, которая закрыла заправки, а кто-то – наращивает долю. Например, "Укрнафта", которую государство отчудило у Коломойского, за последний год увеличила долю на рынке в 2,5 раза – до 12,2%, посчитал Forbes Ukraine, передает 24 Канал.

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По данным компании ОККО, с 2021 года рынок нефтепродуктов в Украине сократился на 15%, а сжиженного газа – на 45%. Из-за этого даже крупнейшие сети, такие как ОККО и WOG, не успевают расти в темпах инфляции, а их доходы падают.

Давление войны

В 2024 году ОККО задекларировала 2,1 миллиарда гривен прибыли – вдвое меньше, чем в предыдущем году. Ситуацию осложняют как фискальное давление, так и российские ракетные удары. По словам СЕО компании Василия Даниляка, за 3 года войны компания потеряла более 120 миллионов долларов из-за уничтожения нефтебаз и потерю значительных объемов горючего.

Как отметило издание, на 4-м году полномасштабной войны топливная отрасль переживает трансформацию: те, кто сохраняет инфраструктуру и адаптируется к вызовам, получают новые возможности.