Об этом рассказал 24 Каналу военный обозреватель Денис Попович, отметив, что именно происходит на Запорожье. Также он оценил угрозу, которая существует для областного центра.

По каким направлениям враг продвигается в Запорожской области?

Попович отметил, что продвижение врага на Гуляйполе было остановлено. Однако угроза для города остается, ведь россияне приблизились и находятся вблизи него.

"В город они не зашли, но на подступах в нескольких километрах враг фиксируется", – отметил он.

Обратите внимание! В Центре противодействия дезинформации сообщили, что россияне пытались зайти в Гуляйполе, но они были ликвидированы. Ситуацию, как отметили в ЦПД, удалось стабилизировать.

Поэтому противник, как считает военный обозреватель, не отказался от своих попыток захватить Гуляйполе. Он попытается обойти его и захватить, поскольку для него это довольно выгодное направление. Если продвижение оккупантов продолжится, в перспективе существует даже угроза для Запорожья.

Также враг пытается продвигаться с юга на Запорожье вдоль бывшего Каховского водохранилища – до Степногорска.

Россияне движутся в частности по той местности, которая раньше была Каховским водохранилищем. Там сейчас камыш и благодаря этому можно спрятаться. Это также выгодное направление для инфильтрации,

– объяснил он.

Однако Степногорское направление надо рассматривать вместе с Гуляйпольским. Оба они, по мнению военного обозревателя, потенциально создают угрозу для Запорожья.

Степногорск расположен очень близко к Запорожью – на расстоянии примерно 20 километров. Поэтому цель врага на этом направлении – взять Запорожье под огневой контроль и создать там ситуацию, похожую на ту, что в Херсоне. Этот город находится под постоянным влиянием FPV-дронов, и враг даже устраивает сафари за отдельными людьми, автомобилями,

– подчеркнул Денис Попович.

Соответственно, по его словам, это опасная ситуация, и каждый километр, который враг преодолевает с любого направления, прежде всего с южного, со стороны Васильевки, приближает россиян к этой цели.

Какова ситуация на Запорожском направлении?