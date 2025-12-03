Про це розповів 24 Каналу військовий оглядач Денис Попович, зазначивши, що саме відбувається на Запоріжжі. Також він оцінив загрозу, яка існує для обласного центру.

По яких напрямках ворог просувається у Запорізькій області?

Попович наголосив, що просування ворога на Гуляйполе було зупинено. Проте загроза для міста залишається, адже росіяни наблизилися і перебувають поблизу нього.

"У місто вони не зайшли, але на підступах в кількох кілометрах ворог фіксується", – зауважив він.

Зверніть увагу! У Центрі протидії дезінформації повідомили, що росіяни намагалися зайти у Гуляйполе, але їх було ліквідовано. Ситуацію, як зазначили у ЦПД, вдалося стабілізувати.

Тому противник, як вважає військовий оглядач, не відмовився від своїх намагань окупувати Гуляйполе. Він спробує обійти його і захопити, оскільки для нього це доволі вигідний напрямок. Якщо просування окупантів продовжиться, у перспективі існує навіть загроза для Запоріжжя.

Що відбувається на Запорізькому напрямку: дивіться на карту

Також ворог намагається просуватися з півдня на Запоріжжя уздовж колишнього Каховського водосховища – до Степногірська.

Росіяни рухаються зокрема по тій місцевості, яка раніше була Каховським водосховищем. Там зараз очерет і завдяки цьому можна заховатися. Це також вигідний напрямок для інфільтрації,

– пояснив він.

Проте Степногірський напрямок треба розглядати разом із Гуляйпільським. Обидва вони, на думку військового оглядача, потенційно створюють загрозу для Запоріжжя.

Степногірськ розташований дуже близько до Запоріжжя – на відстані приблизно 20 кілометрів. Тому мета ворога на цьому напрямку – взяти Запоріжжя під вогневий контроль і створити там ситуацію, схожу на ту, що у Херсоні. Це місто перебуває під постійним впливом FPV-дронів, і ворог навіть влаштовує сафарі за окремими людьми, автівками,

– підкреслив Денис Попович.

Відповідно, за його словами, це небезпечна ситуація, і кожен кілометр, який ворог долає з будь-якого напрямку, передусім з південного, з боку Василівки, наближає росіян до цієї мети.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку?