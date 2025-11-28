Росіяни вважають, що подолати запорізькі степи їм буде легше. Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук зауважив 24 Каналу, що загарбники називають напрямок Гуляйполя перспективним.

"Сьогодні по Гуляйполю вибудовується нова оборонна лінія. Сподіваюся, вона буде стримувати ворога далі. Тому що Гуляйполе для росіян сьогодні дуже цікавий та перспективний напрямок, як вони вважають", – сказав він.

Який намір росіян?

Сергій Братчук підкреслив, що росіяни по всіх напрямках намагаються зайти в українські великі населені пункти. Зокрема, це Лиман, Сіверськ, Костянтинівка. У Куп'янську є російські війська, хоча поступово вони витісняються.

Спроби зайти у зимовий період, зав'язати міські бої і спробувати перезимувати у таких умовах. Тому зима точно буде спекотною. Ворог поки що не збирається зупинятися. Сподіваюся, що задуми, які є у нашого командування, ці заходи та контратакувальні механізми будуть застосовані і дадуть нам змогу продовжувати оборонну операцію,

– підкреслив він.

Що відбувається біля Гуляйполя?