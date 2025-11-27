Декілька українських військових вважаються зниклими безвісти після боїв. Таку інформацію розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Що сталося біля Гуляйполя?
Владислав Волошин розповів, що у цьому районі з метою збереження особового складу та більш ефективної оборони міста проводили перегрупування і переформатування оборонної побудови військ.
Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі й особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони,
– розповів він.
За його словами, внаслідок боєзіткнень у цьому районі декілька українських військових, на жаль, вважаються зниклими безвісти. Наразі намагаються перевірити та уточнити інформацію про те, що там відбулось насправді.
У разі підтвердження скоєння окупантами будь-якого воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, як каже Волошин, Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних.
"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", – наголосив речник Сил оборони півдня.
До слова, у DeepState повідомили, що окупанти розстріляли п'ятьох військовополонених бійців Сил оборони України. Черговий воєнний злочин стався поблизу селища Зелений Гай Запорізької області.
Яка ситуація біля Гуляйполя?
Раніше речник повідомляв, що українські військові відійшли на більш вигідні позиції поблизу Високого у Запорізькій області на Гуляйпільському напрямку. Окупації села наразі немає, проте за нього тривають бої.
Генерал армії та колишній голова СЗР Микола Маломуж повідомив 24 Каналу, що російські окупанти давно розглядали Запорізький напрямок для подальших атак. Зараз ворог здійснює там наступальні дії.
Керівник безпекових програм Центру Глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук розповідав 24 Каналу, що росіяни вже майже дійшли до Гуляйполя і фактично вклинились у тил Гуляйпільській ділянці – вузлу оборони.