Декілька українських військових вважаються зниклими безвісти після боїв. Таку інформацію розповів речник Сил оборони півдня Владислав Волошин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Що сталося біля Гуляйполя?

Владислав Волошин розповів, що у цьому районі з метою збереження особового складу та більш ефективної оборони міста проводили перегрупування і переформатування оборонної побудови військ.

Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі й особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони,

– розповів він.

За його словами, внаслідок боєзіткнень у цьому районі декілька українських військових, на жаль, вважаються зниклими безвісти. Наразі намагаються перевірити та уточнити інформацію про те, що там відбулось насправді.

У разі підтвердження скоєння окупантами будь-якого воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, як каже Волошин, Україна звернеться у відповідні правозахисні й судові органи щодо покарання винних.

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", – наголосив речник Сил оборони півдня.

До слова, у DeepState повідомили, що окупанти розстріляли п'ятьох військовополонених бійців Сил оборони України. Черговий воєнний злочин стався поблизу селища Зелений Гай Запорізької області.

Яка ситуація біля Гуляйполя?