Як людина, яка відповідає за якість цих систем, я добре знаю: одна мікропомилка на тренуванні може сформувати неправильний рефлекс, який у реальності обернеться ризиком для життя.

Саме тому контроль якості у нашій роботі – не етап, а філософія; не характеристика, а відповідальність. Далі читайте в ексклюзивній колонці для 24 Каналу.

Чому точність – це питання безпеки?

Сучасні симулятори моделюють складні сценарії бою, де важлива кожна мілісекунда. Будь-яке спотворення роботи сенсорів призводить до хибної аналітики: система може показати "влучання", якого не було, або "промах", якого насправді не сталося. А хибна аналітика – це хибний досвід.

Саме тому ми не обмежуємося фінальною перевіркою. Контроль якості охоплює весь цикл – від вхідних комплектуючих до обладнання, що тестує тренажери. Це багаторівневий фільтр, який не пропускає на полігон нічого, що працює "майже правильно".

Три рівні контролю, які проходить кожен тренажер

Наша система контролю нагадує оборонну лінію, де кожен етап – окрема точка захисту.

1. Вхідний контроль

Перевіряємо кожен компонент, що надходить у виробництво: електроніку, батареї, модулі, матеріали. Кожна деталь звіряється з технічною документацією та вимірюється з точністю до мікронів. Будь-яка невідповідність – і компонент повертається постачальнику.

2. Операційний контроль

Тут перевіряється все, що ми виготовляємо самі: друк, лиття, фарбування, механічна обробка. Після кожної операції результат фіксується у контрольному листі. На цьому етапі якість фактично створюється, а не просто оцінюється.

3. Контроль готової продукції

Фінальна перевірка включає візуальний огляд та функціональні тести. Тренажер "стріляє", підключається до інших модулів, проходить повну перевірку реакції системи. Після цього він отримує серійний номер, звіряється з паспортом замовлення та комплектується витратними матеріалами.

Тестування, що бачить невидиме

Ми використовуємо техніку, здатну зафіксувати те, що не видно людським оком: осцилографи, спектроаналізатори, інфрачервоні камери, амперметри. Усі засоби вимірювання регулярно проходять державне калібрування – це гарантія, що кожен показник є точним.

Аналізуємо форму плями лазера, інтенсивність і стабільність випромінювання, радіус дії. Якщо результат хоча б мінімально відхиляється від норми, необхідне додаткове налаштування або фокусування.

Польові випробування: перевірка реальністю

Щоб зрозуміти, як система працює за межами лабораторії, проводимо польові тести. Обладнання перевіряється у дощі, пилу, морозі, під прямим сонцем, під вібраціями та в різних типах місцевості.

Зібрані дані аналізуємо і вносимо зміни у конструкцію або програмне забезпечення. Усі результати тестів фіксуються у статистичних звітах, що дозволяє виявляти слабкі місця ще до потрапляння тренажера у серію.

Сертифікація як доказ відповідальності

Наші тренажери проходять офіційну сертифікацію та мають натовську кодифікацію. Це підтверджує відповідність вимогам міжнародних програм підготовки й дає можливість використовувати системи у співпраці з партнерами.

Наша робота не завершується на моменті відправки обладнання. Ми супроводжуємо підрозділи протягом усього циклу експлуатації:

24 місяці гарантії;

швидка заміна модулів у разі несправності;

навчання інструкторів і операторів;

консультації та методичні рекомендації;

постійний зворотний зв'язок для оновлень.

Наша мета – не просто передати обладнання, а забезпечити його безвідмовну роботу у реальних умовах.

Люди, що забезпечують точність

Понад десяток фахівців щодня працюють над контролем якості тренажерів. У критичних ситуаціях ми збираємо внутрішню нараду, щоб оперативно проаналізувати відхилення й ухвалити рішення щодо їх усунення.

Навіть у часи автоматизації людська уважність залишається ключовою. Саме тому після машинного монтажу плати проходять повторну ручну перевірку.

Ми працюємо там, де інженерія перетинається з обороною. Тренажери допомагають військовим готуватися до реальних сценаріїв без ризику, але з максимальною реалістичністю.

І якщо якість – це перший крок до збереження життя на фронті, то наше завдання – зробити цей крок бездоганним.