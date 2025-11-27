Несколько украинских военных считаются пропавшими без вести после боев. Такую информацию рассказал представитель Сил обороны юга Владислав Волошин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Что произошло возле Гуляйполя?

Владислав Волошин рассказал, что в этом районе с целью сохранения личного состава и более эффективной обороны города проводили перегруппировку и переформатирование оборонительного построения войск.

Однако одно из подразделений несогласованно отошло с занимаемых позиций. Тем самым он обнажил один из флангов нашего оперативного построения в этом районе и личный состав смежного подразделения оказался без прикрытия. Противник, воспользовавшись этой ситуацией и сложными погодными условиями, зашел во фланг Сил обороны,

– рассказал он.

По его словам, в результате боестолкновений в этом районе несколько украинских военных, к сожалению, считаются пропавшими без вести. Сейчас пытаются проверить и уточнить информацию о том, что там произошло на самом деле.

В случае подтверждения совершения оккупантами любого военного преступления, с нарушением Женевской конвенции, как говорит Волошин, Украина обратится в соответствующие правозащитные и судебные органы о наказании виновных.

"Силы обороны Украины несмотря на все продолжают сдерживать врага и делают все, чтобы не стыдно было перед павшими собратьями и собственным достоинством", – отметил представитель Сил обороны юга.

К слову, в DeepState сообщили, что оккупанты расстреляли пятерых военнопленных бойцов Сил обороны Украины. Очередное военное преступление произошло вблизи поселка Зеленый Гай Запорожской области.

Какова ситуация возле Гуляйполя?