Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что ситуация на Приднепровском участке Запорожского фронта остается напряженной. Однако украинские силы держат там оборону.

На каких направлениях в Запорожье продвинулись россияне?

Лакийчук объяснил, что россияне пришли к выводу, что дно Каховского водохранилища уже доступно для проведения диверсионно-разведывательных операций. И с этого направления враг начал активно действовать.

Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте

Однако более угрожающая ситуация сложилась восточнее – там противник продвигается в районе Гуляйполя и Покровского.

"Враг наступает с восточного направления во фланг нашим позициям. Это Новопавловское направление. Россияне уже почти дошли до Гуляйполя и фактически вклинились в тыл Гуляйпольскому участку – мощному узлу нашей обороны. Они зашли с тыла, разряжая нашу линию обороны и отрезая ее от логистики, ведь там пролегает дорога на Покровское", – отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".

Обратите внимание! Полковник США в отставке Джон Свит считает, что россияне в Запорожье используют ту же тактику, что и применяли в районе Покровска. Они пытаются окружить город, охватив его с правого и левого флангов, а затем замкнуть кольцо и загнать обороняющиеся силы в ловушку.

Этот участок фронта, по его мнению, является очень угрожающим и требует дополнительных резервов. Поэтому Украина перебрасывает силы и средства с других участков прежде всего на оперативную глубину на Южном фронте.

Получается так, что на Гуляйпольском и на Новопавловском направлениях не хватает сил и мы частично обнажаем линию обороны западнее. От того она становится реже и это позволяет россиянам использовать свою тактику просачивания между украинскими позициями,

– подчеркнул Павел Лакийчук.

Он добавил, что если бы украинская линия обороны была более плотной, то россияне продавливали бы ее, натыкались на наши опорные пункты и получали бы отпор. Однако, когда на пути врага нет опорных пунктов, он просачивается. Это является серьезной угрозой не только для Южного фронта, но и для других участков.

Какова ситуация на Запорожском направлении?