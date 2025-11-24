Руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал 24 Каналу, что ситуация на Приднепровском участке Запорожского фронта остается напряженной. Однако украинские силы держат там оборону.
К теме также Россияне продвигаются в Покровске, зашли на окраины Северска и готовят штурм Гуляйполя: как изменилась линия фронта за неделю
На каких направлениях в Запорожье продвинулись россияне?
Лакийчук объяснил, что россияне пришли к выводу, что дно Каховского водохранилища уже доступно для проведения диверсионно-разведывательных операций. И с этого направления враг начал активно действовать.
Что происходит на Запорожском направлении: смотрите на карте
Однако более угрожающая ситуация сложилась восточнее – там противник продвигается в районе Гуляйполя и Покровского.
"Враг наступает с восточного направления во фланг нашим позициям. Это Новопавловское направление. Россияне уже почти дошли до Гуляйполя и фактически вклинились в тыл Гуляйпольскому участку – мощному узлу нашей обороны. Они зашли с тыла, разряжая нашу линию обороны и отрезая ее от логистики, ведь там пролегает дорога на Покровское", – отметил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI".
Обратите внимание! Полковник США в отставке Джон Свит считает, что россияне в Запорожье используют ту же тактику, что и применяли в районе Покровска. Они пытаются окружить город, охватив его с правого и левого флангов, а затем замкнуть кольцо и загнать обороняющиеся силы в ловушку.
Этот участок фронта, по его мнению, является очень угрожающим и требует дополнительных резервов. Поэтому Украина перебрасывает силы и средства с других участков прежде всего на оперативную глубину на Южном фронте.
Получается так, что на Гуляйпольском и на Новопавловском направлениях не хватает сил и мы частично обнажаем линию обороны западнее. От того она становится реже и это позволяет россиянам использовать свою тактику просачивания между украинскими позициями,
– подчеркнул Павел Лакийчук.
Он добавил, что если бы украинская линия обороны была более плотной, то россияне продавливали бы ее, натыкались на наши опорные пункты и получали бы отпор. Однако, когда на пути врага нет опорных пунктов, он просачивается. Это является серьезной угрозой не только для Южного фронта, но и для других участков.
Какова ситуация на Запорожском направлении?
По данным Генштаба за последние сутки украинские защитники на Гуляйпольском направлении отбили 17 атак врага в районе населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении россияне атаковали 6 раз вблизи Степного, Степногорска и Приморского. Однако наше войско дало отпор противнику.
Россияне сообщили о якобы переброске северокорейских военных на фронт в Украину. Вероятно, речь идет о Запорожском направлении. Однако в ЦПД не подтвердили эту информацию.
Также 22 ноября Россия атаковала Запорожье беспилотником. В результате атаки был поврежден магазин, пострадали 2 многоэтажки. Также из-за обстрела оказались ранены 6 человек, которые были госпитализированы.