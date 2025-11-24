За прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.
Какое направление было самым горячим?
На Северо-Слобожанском і Курском направлении наши воины отбили 9 атак оккупантов.
На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.
На Купянском направлении состоялось 3 вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.
На Лиманском направлении враг провел 9 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.
На Славянском направлении наши защитники остановили 10 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.
На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник совершил 2 попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.
На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.
На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Никаноровка, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.
На Ореховском направлении наши защитники отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.
На Приднепровском направлении Силы обороны отбили 2 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.
Какая ситуация на фронте?
- Генерал Николай Маломуж в эфире 24 Канала объяснил, что для России приоритетом остаются Покровск, Мирноград и Константиновка. В то же время враг пытается давить на Запорожье, чтобы заставить Украину перебросить туда войска. По его словам, украинская армия видит этот замысел, имеет резервы, перегруппировалась и укрепляет оборону. Маломуж считает, что стратегических перспектив наступления России на Запорожье нет – только отдельные тактические движения, которые украинская оборона способна сдержать.
- Институт изучения войны прогнозирует, что Украина, вероятно, скоро потеряет Покровск и Мирноград. Также аналитики указывают, что российские войска пытаются сузить коридор выхода для украинских сил вблизи Мирнограда и Ровно.
- В ВСУ рассказали, что в Купянске ситуация более-менее стала. В городе сильно затруднена логистика, для россиян – намного больше. В населенном пункте находятся с четыре десятка оккупантов. Зачистить их непросто, ведь над городом летают вражеские дроны.