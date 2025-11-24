За прошедшие сутки произошло 191 боевое столкновение, передает 24 Канал со ссылкой на Генштаб.

Какое направление было самым горячим?

На Северо-Слобожанском і Курском направлении наши воины отбили 9 атак оккупантов.

На Южно-Слобожанском направлении враг 5 раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников в районах населенных пунктов Волчанск и Синельниково.

На Купянском направлении состоялось 3 вражеских атаки. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районах Степной Новоселовки и Петропавловки.

На Лиманском направлении враг провел 9 атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Новоегоровка, Среднее, Заречное и в сторону населенного пункта Новый Мир.

На Славянском направлении наши защитники остановили 10 вражеских попыток продвинуться вперед в районах Ямполя, Серебрянки, Дроновки и Сакко и Ванцетти.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник совершил 2 попытки наступления в районе Часового Яра и Майского.

На Константиновском направлении враг совершил 29 атак вблизи Щербиновки, Русиного Яра, Яблоновки, Александро-Шультино и в сторону Константиновки, Предтечино и Софиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 62 штурмовые действия агрессора вблизи населенных пунктов Владимировка, Родинское, Красный Лиман, Новоэкономическое, Никаноровка, Покровск, Котлиное, Удачное, Молодецкое, Дачное, Филиал и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник совершил 19 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Вороное, Сосновка, Алексеевка, Вербовое, Привольное и Красногорское.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 17 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Зеленый Гай, Затишье, Высокое и в сторону населенного пункта Прилуки.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 6 атак противника в районах населенных пунктов Степное, Степногорск и Приморское.

На Приднепровском направлении Силы обороны отбили 2 вражеские атаки в направлении Антоновского моста.

Какая ситуация на фронте?