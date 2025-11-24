Упродовж минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.
Який напрямок був найгарячішим?
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили 9 атак окупантів.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.
На Куп'янському напрямку відбулося 3 ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.
На Лиманському напрямку ворог провів 9 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.
На Слов'янському напрямку наші захисники зупинили 10 ворожих спроб просунутись вперед у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.
На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 2 спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.
На Олександрівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.
На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.
На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.
На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 2 ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.
Яка ситуація на фронті?
- Генерал Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу пояснив, що для Росії пріоритетом залишаються Покровськ, Мирноград і Костянтинівка. Водночас ворог намагається тиснути на Запоріжжі, щоб змусити Україну перекинути туди війська. За його словами, українська армія бачить цей задум, має резерви, перегрупувалася та зміцнює оборону. Маломуж вважає, що стратегічних перспектив наступу Росії на Запоріжжі немає – лише окремі тактичні рухи, які українська оборона здатна стримати.
- Інститут вивчення війни прогнозує, що Україна, ймовірно, скоро втратить Покровськ і Мирноград. Також аналітики вказують, що російські війська намагаються звузити коридор виходу для українських сил поблизу Мирнограда та Рівного.
- У ЗСУ розповіли, що у Куп'янську ситуація більш-менш стала. У місті сильно ускладнена логістика, для росіян – набагато більше. У населеному пункті перебувають з чотири десятки окупантів. Зачистити їх непросто, адже над містом літають ворожі дрони.