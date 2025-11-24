Упродовж минулої доби відбулося 191 бойове зіткнення, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

Який напрямок був найгарячішим?

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках наші воїни відбили 9 атак окупантів.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 5 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районах населених пунктів Вовчанськ й Синельникове.

На Куп'янському напрямку відбулося 3 ворожих атаки. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку ворог провів 9 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Новоєгорівка, Середнє, Зарічне та у бік населеного пункту Новий Мир.

На Слов'янському напрямку наші захисники зупинили 10 ворожих спроб просунутись вперед у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки та Сакко і Ванцетті.

На Краматорському напрямку минулої доби противник здійснив 2 спроби наступу у районі Часового Яру та Майського.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 29 атак поблизу Щербинівки, Русиного Яру, Яблунівки, Олександро-Шультиного та у бік Костянтинівки, Предтечиного й Софіївки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 62 штурмові дії агресора поблизу населених пунктів Володимирівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Никанорівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Дачне, Філія та у бік Новопавлівки.

На Олександрівському напрямку противник здійснив 19 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Вороне, Соснівка, Олексіївка, Вербове, Привільне та Красногірське.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 17 атак окупантів поблизу населених пунктів Зелений Гай, Затишшя, Високе та у бік населеного пункту Прилуки.

На Оріхівському напрямку наші захисники відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Степове, Степногірськ та Приморське.

На Придніпровському напрямку Сили оборони відбили 2 ворожі атаки в напрямку Антонівського мосту.

Яка ситуація на фронті?