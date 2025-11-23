Так, за даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на 2 напрямках, а росіяни – на одному, передає 24 Канал.

Дивіться також "На одного нашого – 12 росіян": військовий розповів, на чому тримається армія РФ

Де відбулися зміни лінії фронту?

Геолоковані кадри за 22 листопада показують, як російські війська завдають ударів по українських силах на південному сході Сіверська. Це свідчить про те, що Сили оборони раніше просунулися вздовж Донецької залізниці в південній частині Сіверська – у районі, де росіяни нещодавно проводили проникнення.

Інші знімки демонструють, як російські військові встановлюють свій прапор у північно-східній частині Званівки (південь від Сіверська), що свідчить про недавнє російське просування в цьому районі.

Геолоковані кадри за 18 і 19 листопада вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися у західну частину Олександро-Шультиного (на схід від Костянтинівки).

Де змінилася лінія фронту / Карти ISW

Яка ситуація на Покровському напрямку?

Окупанти продовжують спроби захопити Покровськ і оточити українські сили в Мирнограді.

Російські військові блогери заявили 21 і 22 листопада, що окупанти захопили Покровськ і просунулися на північ від міста.

Також вони стверджували, що росіяни просунулися вздовж автотраси Т-0504 Покровськ – Мирноград у південній частині Рівного (між Покровськом і Мирноградом).

За словами блогерів, їхні війська почали наступ на Мирноград уздовж цієї траси з боку Рівного й просунулися у східній частині Мирнограда – імовірно, з метою скувати українські сили в місті, одночасно стискаючи кільце оточення та перекриваючи шляхи виходу українських підрозділів.

Український військовослужбовець 21 листопада визнав, що Сили оборони "повністю" втратили Покровськ, і зазначив, що російські війська намагаються звузити коридор виходу поблизу Мирнограда та Рівного.

Військовий додав, що ворог перерізав всю логістику до Мирнограда, і що українські сили, найімовірніше, не зможуть вийти через єдиний вузький коридор, який ще залишається відкритим.

Російське військове командування продовжує зосереджувати значні сили, щоб замкнути Покровсько-Мирноградський "котел". Це призводить до великих втрат серед російських військ. Президент України Володимир Зеленський повідомив 22 листопада, що Росія стягнула понад 150 000 військовослужбовців для наступальних операцій у Покровському напрямку.

ISW вважає, що російські війська дуже ймовірно завершать захоплення Покровська та Мирнограда після 21-місячної кампанії.

Що коїться на інших напрямках фронту?