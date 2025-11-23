Так, по данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на 2 направлениях, а россияне – на одном, передает 24 Канал.
Смотрите также "На одного нашего – 12 россиян": военный рассказал, на чем держится армия РФ
Где произошли изменения линии фронта?
Геолоцированные кадры за 22 ноября показывают, как российские войска наносят удары по украинским силам на юго-востоке Северска. Это свидетельствует о том, что Силы обороны ранее продвинулись вдоль Донецкой железной дороги в южной части Северска – в районе, где россияне недавно проводили проникновение.
Другие снимки демонстрируют, как российские военные устанавливают свой флаг в северо-восточной части Звановки (юг от Северска), что свидетельствует о недавнем российском продвижении в этом районе.
Геолоцированные кадры за 18 и 19 ноября указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в западную часть Александро-Шультино (на восток от Константиновки).
Где изменилась линия фронта / Карты ISW
Какова ситуация на Покровском направлении?
Оккупанты продолжают попытки захватить Покровск и окружить украинские силы в Мирнограде.
Российские военные блогеры заявили 21 и 22 ноября, что оккупанты захватили Покровск и продвинулись на север от города.
Также они утверждали, что россияне продвинулись вдоль автотрассы Т-0504 Покровск – Мирноград в южной части Ровно (между Покровском и Мирноградом).
По словам блогеров, их войска начали наступление на Мирноград вдоль этой трассы со стороны Ровно и продвинулись в восточной части Мирнограда – предположительно, с целью сковать украинские силы в городе, одновременно сжимая кольцо окружения и перекрывая пути выхода украинских подразделений.
Украинский военнослужащий 21 ноября признал, что Силы обороны "полностью" потеряли Покровск, и отметил, что российские войска пытаются сузить коридор выхода вблизи Мирнограда и Ровно.
Военный добавил, что враг перерезал всю логистику к Мирнограду, и что украинские силы, вероятнее всего, не смогут выйти через единственный узкий коридор, который еще остается открытым.
Российское военное командование продолжает сосредотачивать значительные силы, чтобы замкнуть Покровско-Мирноградский "котел". Это приводит к большим потерям среди российских войск. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил 22 ноября, что Россия стянула более 150 000 военнослужащих для наступательных операций в Покровском направлении.
ISW считает, что российские войска очень вероятно завершат захват Покровска и Мирнограда после 21-месячной кампании.
Что происходит на других направлениях фронта?
- ISW продолжает оценивать, что украинские силы продолжают удерживать Купянск и постепенно оттесняют оккупантов. Российские войска и дальше пытаются просочиться в город, но количество оккупантов в северной части населенного пункта уменьшилось до примерно 40 человек.
- Представитель украинской бригады, действующей на Лиманском направлении, заявил, что захватчики продолжают применять тактику малых групп и наносить удары по украинским линиям снабжения – это соответствует оценкам ISW о новой российской концепции операций, основанную на длительных ударах с воздуха и проникновениях малыми группами. Украинский военный оценивает, что россияне пытаются продвинуться к Северскому Донцу и обойти Лиман с юга.
- Председатель Гуляйпольской МВА Сергей Ярмак сообщил 22 ноября, что за 21 ноября российские войска совершили 15 ударов управляемыми авиабомбами КАБ по Гуляйполю. ISW оценивает, что эти удары – часть российской кампании авиационного перехвата, которая имеет целью ухудшить украинскую логистику перед будущими наземными атаками.