Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что даже уничтожая 8 – 10 из них, двое все равно проходят через участки, где физически не хватает украинских военных, что критически истощает оборону.
Смотрите также: Минус более 1100 оккупантов, танки, артсистемы и ПВО: потери врага на 22 ноября
Почему у российских солдат почти нет мотивации воевать?
Большинство российских бойцов посылают под дроны или на неизвестные точки без обеспечения, объяснения задач и плана действий. Из-за этого многие российские военные сдаются в плен.
Единственное преимущество противника в пехотном плане – это количество. Оно поражает на фоне проблем Сил обороны Украины с привлечением личного состава. В этом Россия, к сожалению, выигрывает,
– сказал Отченаш.
В российской армии отказ идти вперед наказывается FPV-атаками или артобстрелом по собственным позициям. Для командования это "не стоит ничего", потому что всегда можно прислать новых солдат. Таким образом на войне у россиян почти нет мотивации воевать – только стремление выжить.
Почему количество солдат решает больше, чем стратегия?
Самая большая проблема украинской армии – недостаток личного состава и недостаточное обеспечение действующих бригад.
Если бы подразделения были полноценно обеспечены, противник не имел бы даже половины тех передвижений, которые осуществляет сейчас.
"Противник посылает группу на одну позицию – она погибает, на вторую – она погибает, а на третью, где физически нет наших бойцов из-за недостатка личного состава, – она проходит", – объяснил Отченаш.
Поэтому ВСУ сложно эффективно противостоять большому количеству вражеских сил в сверхсложных условиях.
Мы уничтожаем десятки россиян ежедневно. Даже на линии обороны нашей бригады их подразделения уже меняются третий раз за четыре месяца,
– подытожил офицер.
Что известно о потерях врага на фронте?
- Общие потери России с начала вторжения составляют примерно 1 163 440 военных, 11 361 танк, 23 607 боевых бронированных машин и 34 559 артиллерийских систем.
- Украинские военные впервые уничтожили российский вертолет Ми-8 в воздухе с помощью ударного дрона ССО.
- Спецподразделение ГУР "Призраки" ликвидировало российские средства ПВО на Донбассе. В ГУР продемонстрировали точные удары дронов украинских спецназовцев.