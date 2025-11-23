Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш объяснил 24 Каналу, что даже уничтожая 8 – 10 из них, двое все равно проходят через участки, где физически не хватает украинских военных, что критически истощает оборону.

Почему у российских солдат почти нет мотивации воевать?

Большинство российских бойцов посылают под дроны или на неизвестные точки без обеспечения, объяснения задач и плана действий. Из-за этого многие российские военные сдаются в плен.

Единственное преимущество противника в пехотном плане – это количество. Оно поражает на фоне проблем Сил обороны Украины с привлечением личного состава. В этом Россия, к сожалению, выигрывает,

– сказал Отченаш.

В российской армии отказ идти вперед наказывается FPV-атаками или артобстрелом по собственным позициям. Для командования это "не стоит ничего", потому что всегда можно прислать новых солдат. Таким образом на войне у россиян почти нет мотивации воевать – только стремление выжить.

Почему количество солдат решает больше, чем стратегия?

Самая большая проблема украинской армии – недостаток личного состава и недостаточное обеспечение действующих бригад.

Если бы подразделения были полноценно обеспечены, противник не имел бы даже половины тех передвижений, которые осуществляет сейчас.

"Противник посылает группу на одну позицию – она погибает, на вторую – она погибает, а на третью, где физически нет наших бойцов из-за недостатка личного состава, – она проходит", – объяснил Отченаш.

Поэтому ВСУ сложно эффективно противостоять большому количеству вражеских сил в сверхсложных условиях.

Мы уничтожаем десятки россиян ежедневно. Даже на линии обороны нашей бригады их подразделения уже меняются третий раз за четыре месяца,

– подытожил офицер.

