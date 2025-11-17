Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР.
Как ГУР поразило ПВО врага?
Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" продолжает методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе.
В течение двух прошедших недель разведчики поразили:
- зенитно-ракетный комплекс "Тор-М1";
- командный пункт 55К6 из состава ЗРК С-400;
- радиолокационную станцию 9С18М1-3 из состава комплекса "Бук-М3".
Горит вражеское ПВО на Донбассе: смотрите видео
Потери россиян: последние новости
Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 160 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 213 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 72 единицы автомобильной техники.
Недавно Силы обороны остановили прорыв оккупационных войск в Новопавловку на Днепропетровщине. Воины уничтожили большинство российских воинов, а двух взяли в плен.
Также Силы обороны поразили нефтеперерабатывающий завод "Рязанский", радиолокационную станцию "Небо-У", военный эшелон и несколько районов сосредоточения живой силы врага.