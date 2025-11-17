Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" продолжает методично уничтожать российские системы ПВО на Донбассе.

В течение двух прошедших недель разведчики поразили:

Горит вражеское ПВО на Донбассе: смотрите видео

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1 160 человек. Также враг потерял два танка, три боевые бронированные машины, 17 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 213 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 72 единицы автомобильной техники.

Недавно Силы обороны остановили прорыв оккупационных войск в Новопавловку на Днепропетровщине. Воины уничтожили большинство российских воинов, а двух взяли в плен.