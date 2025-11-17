Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме ВСУ сорвали прорыв оккупантов к Новопавловке: ликвидирован российский десант

Сколько солдат и техники потеряла Россия за сутки?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 159 420 (+1 160) человек;
  • танков – 11 355 (+2);
  • боевых бронированных машин – 23 594 (+3);
  • артиллерийских систем – 34 486 (+17);
  • РСЗО – 1 544 (+1);
  • средств ПВО – 1 246 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 499 (+213);
  • крылатых ракет – 3 940 (+0);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 536 (+72);
  • специальной техники – 4 000 (+2).


Потери врага на 17 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Как Силы обороны наносили потери врагу в последнее время?

  • Бойцы 71 отдельной егерской бригады планомерно уничтожает врага, ликвидируя не только самих российских военных, но и их технику, а также антенны, которые ставят оккупанты. Свои результаты наши защитники показали на видео.

  • ССО ВСУ недавно уничтожили место скопления российских военных в населенном пункте Уют с помощью дронов. Эта операция сорвала планы врага на окружение Покровско-Мирноградской агломерации.

  • Также разведчики 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли потери россиянам, которые пытались прорваться в Константиновку под прикрытием тумана. Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике, часть групп отступила, а остальные остались в полях.