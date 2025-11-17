Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Сколько солдат и техники потеряла Россия за сутки?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 159 420 (+1 160) человек;
- танков – 11 355 (+2);
- боевых бронированных машин – 23 594 (+3);
- артиллерийских систем – 34 486 (+17);
- РСЗО – 1 544 (+1);
- средств ПВО – 1 246 (+2);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 81 499 (+213);
- крылатых ракет – 3 940 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 67 536 (+72);
- специальной техники – 4 000 (+2).
Потери врага на 17 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Как Силы обороны наносили потери врагу в последнее время?
Бойцы 71 отдельной егерской бригады планомерно уничтожает врага, ликвидируя не только самих российских военных, но и их технику, а также антенны, которые ставят оккупанты. Свои результаты наши защитники показали на видео.
ССО ВСУ недавно уничтожили место скопления российских военных в населенном пункте Уют с помощью дронов. Эта операция сорвала планы врага на окружение Покровско-Мирноградской агломерации.
Также разведчики 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода нанесли потери россиянам, которые пытались прорваться в Константиновку под прикрытием тумана. Оккупанты понесли значительные потери в живой силе и технике, часть групп отступила, а остальные остались в полях.