Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

К теме ВСУ сорвали прорыв оккупантов к Новопавловке: ликвидирован российский десант

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Потери врага на 17 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

Бойцы 71 отдельной егерской бригады планомерно уничтожает врага, ликвидируя не только самих российских военных, но и их технику, а также антенны, которые ставят оккупанты. Свои результаты наши защитники показали на видео.

ССО ВСУ недавно уничтожили место скопления российских военных в населенном пункте Уют с помощью дронов. Эта операция сорвала планы врага на окружение Покровско-Мирноградской агломерации.