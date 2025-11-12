Под его прикрытием пытались прорваться в саму Константиновку и окрестности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода.

Как россияне хотели продвинуться в Константиновке?

По данным бригады, оккупанты стянули немало личного состава, надеясь на неожиданность. Однако украинские разведчики сорвали их планы. Защитники вовремя засекли движение вражеских групп, а бойцы бригады встретили их горячо.

Силы обороны уничтожили россиян в районе Константиновки: видео 28 ОМБр

Туман стал ловушкой для самих россиян – они не видели, откуда прилетает, а мы работали четко и прицельно. В результате оккупанты получили мощный отпор,

– рассказали военные.

Они также добавили, что потери личного состава вражеской армии весьма значительны. Часть групп отступила, остальные остались в полях. Кроме этого, также есть потери в технике.

Какая ситуация в Константиновке: коротко о главном