Під його прикриттям намагалися прорватися в саму Костянтинівку та околиці. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу.
Дивіться також Військовий експерт назвав головне питання, яке стоїть перед ЗСУ в Покровську
Як росіяни хотіли просунутися в Костянтинівці?
За даними бригади, окупанти стягнули чимало особового складу, сподіваючись на несподіванку. Однак українські розвідники зірвали їхні плани. Захисники вчасно засікли рух ворожих груп, а бійці бригади зустріли їх гаряче.
Сили оборони знищили росіян в районі Костянтинівки: відео 28 ОМБр
Туман став пасткою для самих росіян – вони не бачили, звідки прилітає, а ми працювали чітко й прицільно. В результаті окупанти отримали потужну відсіч,
– розповіли військові.
Вони також додали, що втрати особового складу ворожої армії досить значні. Частина груп відступила, решта залишилася в полях. Окрім цього, також є втрати в техніці.
Яка ситуація у Костянтинівці: коротко про головне
На Донеччині, зокрема в районі Костянтинівки, збільшилась так звана "кіл-зона" – територія, яка контролюється вогнем. Тому лінія бойового зіткнення стає досить розмитою. Як розповіла в ефірі 24 Каналу логістка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна "Фрея", небезпека починається уже значно ближче. Тепер це околиці Дружківки.
Вона також зазначила, що ворог активно обстрілює населені пункти в агломерації Костянтинівка – Дружківка – Краматорськ – Слов'янськ. Окупанти хочуть стерти міста з лиця землі, тому роблять все, щоб їх зруйнувати.
Зауважимо, що Росія воює не лише проти військових, а й проти мирних жителів. Раніше окупанти атакували безпілотником автомобіль волонтерів та журналістів біля Костянтинівки. На щастя, обійшлося без загиблих.