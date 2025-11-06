Як розповіла в ефірі 24 Каналу логістка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ангеліна Безотосна "Фрея", небезпека починається уже значно ближче. Тепер це околиці Дружківки.

Про специфіку боїв біля Костянтинівки

"Справді, такого поняття як лінія бойового зіткнення вже немає, бо фронт у нас йде "шматочками", порізаний. "Кіл-зона" у нашому секторі дійсно велика", – зауважила Ангеліна Безотосна.

Вона додала, що дрони вже долітають до Дружківки, тому під час поїздок туди варто бути дуже уважними. Ворожі безпілотники працюють по цивільному населенню, будинках. Не так давно, вони уразили вантажівку "Нової пошти" у Дружківці.

Важливо! Бригада проводить збір на засоби боротьби з дронами. Вони дозволять ефективніше виконувати роботу та уникнути "полювання" БпЛА. Долучитися до нього може кожен, перейшовши за посиланням!

Отже, поняття "кіл-зони" зараз настільки розширене, що до неї можна віднести околиці Дружківки, Костянтинівки в бік Олексієво-Дружківки.

Як працює логістика в таких умовах?

У 93 бригаді використовують наземні роботизовані комплекси. Ба більше, почали це робити вже досить давно.

У нас є цілий батальйон. Працює дуже класно, гарно виконує свою роботу. Вони займаються логістикою поранених, провізії, БК. Розкривати всі карти, звісно, не буду, але робота йде,

– наголосила логістка 93-ї ОМБр.

Також бригада працює дронами. Оператори постійно вчаться, вдосконалюються. Вони можуть вправно літати, доставляти багато потрібних речей. Тому логістика відбувається і в такий спосіб.

