Как рассказала в эфире 24 Канала логистка 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ангелина Безотосная "Фрея", опасность начинается уже значительно ближе. Теперь это окрестности Дружковки.

О специфике боев возле Константиновки

"Действительно, такого понятия как линия боевого соприкосновения уже нет, потому что фронт у нас идет "кусочками", порезанный. "Кил-зона" в нашем секторе действительно большая", – отметила Ангелина Безотосная.

Она добавила, что дроны уже долетают до Дружковки, поэтому во время поездок туда стоит быть очень внимательными. Вражеские беспилотники работают по гражданскому населению, домах. Не так давно, они поразили грузовик "Новой почты" в Дружковке.

Важно! Бригада проводит сбор на средства борьбы с дронами. Они позволят эффективнее выполнять работу и избежать "охоты" БПЛА. Приобщиться к нему может каждый, перейдя по ссылке!

Итак, понятие "кил-зоны" сейчас настолько расширено, что к ней можно отнести окрестности Дружковки, Константиновки в сторону Алексеево-Дружковки.

Как работает логистика в таких условиях?

В 93 бригаде используют наземные роботизированные комплексы. Более того, начали это делать уже достаточно давно.

У нас есть целый батальон. Работает очень классно, хорошо выполняет свою работу. Они занимаются логистикой раненых, провизии, БК. Раскрывать все карты, конечно, не буду, но работа идет,

– отметила логистка 93-й ОМБр.

Также бригада работает дронами. Операторы постоянно учатся, совершенствуются. Они могут умело летать, доставлять много нужных вещей. Поэтому логистика происходит и таким образом.

