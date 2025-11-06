Об этом в эфире 24 Канала рассказала логистка 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ангелина Безотосная "Фрея", заметив, что враг пользуется этой тактикой уже давно. Он хочет уничтожить города до фундаментов.

Что происходит возле Константиновки?

Для того, чтобы выполнить свой циничный план, россияне не жалеют ничего. Они уничтожают не только здания, но и убивают людей, в частности гражданских.

"Авиация работает, россияне достаточно сильно забрасывают город КАБами. Также работают дроны, их много. Я помню путь бригады еще в начале полномасштабного вторжения в Бахмуте. С тех пор война перешла на этап, когда в основном работают дроны", – рассказала логистка 93-й ОМБр.

Беспилотники наносят очень плохие последствия для всех. Часто характер ранений летальный. Также дроны работают по гражданским жителям Константиновки. Россияне не смотрят, кто перед ними и наносят поражения.

Обратите внимание! Майор в отставке Алексей Гетьман отметил, что город является важным железнодорожным узлом и играет ключевую роль в логистике. Именно поэтому враг так активно его обстреливает.

Стоит подчеркнуть, что Константиновка является ключом к Краматорской агломерации, куда также входит Дружковка, Алексеево-Дружковка и Краматорск. Он является административным центром Донетчины, с начала войны в 2014 году.

