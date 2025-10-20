Украинские силы наносят противнику серьезные потери на фоне наступления в Донецкой области. Об этом пишет The Economist со ссылкой на командира батальона беспилотных систем 44-й бригады Вячеслава Шутенко, сообщает 24 Канал.

Смотрите также Российские КАБы становятся реактивными: военный эксперт сказал, что их может остановить

Что известно о тактике россиян?

Оккупационные войска, которые находятся уже гораздо ближе к Константиновке, регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру города.

Подобная ситуация ранее возникла в Покровске в начале лета. Постепенное наступление врага сделало Дружковку мишенью для еще более интенсивных обстрелов. С 6 октября в городе начал действовать 20-ти часовой комендантский час, а главную дорогу в Изюм пришлось перекрыть из-за угрозы вражеских беспилотников.

Оккупанты рано обрадовались: как ответили украинские защитники?

По информации издания, россияне потерпели фактическое поражение несмотря на тактические успехи. В августе 2025 оккупанты воспользовались прорывом украинских позиций вблизи Доброполья и продвинулись вперед на 13 километров, однако украинским войскам все же удалось сдержать врага, более того – окружить их в двух котлах.

Подполковник Нацгвардии из бригады "Азов" Арсен (Лемко) Дмитрик сообщает о значительных потерях среди личного состава оккупантов. По его словам, с августа 2025 года они потеряли около 10 000 воинов, а за последнюю неделю украинские военные уничтожили 50 вражеских танков и бронемашин.

Численность российских подразделений в этом районе уменьшилась с нескольких сотен до менее чем ста солдат.

Он отметил, что успешные действия Сил обороны Украины стали возможными благодаря слаженной работе десятков подразделений.

Как Россия планирует восстанавливать личный состав?

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук рассказал, что Россия сейчас стоит перед большими трудностями в пополнении личного состава войска. Из-за наступательных операций, в частности из-за проваленного летнего наступления на востоке Украины – запасы ресурсов исчерпаны. Поэтому сейчас Кремль имеет два способа пополнения армии.

Первым является привлечение срочников – вместо весенне-осеннего призыва Россия ввела непрерывный набор на срочную службу, что, по словам эксперта, является тревожным сигналом. А вторым вариантом являются резервисты и мобилизованные. Кремль планирует легализовать пребывание таких категорий военных на войне в Украине.

Ситуация свидетельствует, что мобилизация остается приоритетом, а начальник генштаба может получить от руководства дополнительный человеческий ресурс.

Какая ситуация сейчас в Константиновке?