Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что российская армия перебрасывает на этот участок дополнительные резервы.
Смотрите также Вторая волна наступления, – полковник запаса назвал планы россиян на осенний период
Что происходит в Донецкой области?
Ситуация на Покровском направлении меняется динамично. На многих участках проходят встречные бои.
Шансов у россиян немного. Наши силы дают жару. Другой самый горячий участок – Константиновское направление. Враг хочет охватить Покровск, связать и попытаться ликвидировать наш узел обороны; двигаться на Доброполье и одновременно на Константиновку, которая сейчас в эпицентре событий, а точнее подходы к ней,
– рассказал Лакийчук.
Рядом есть Клебан-Бицкое водохранилище. По словам Лакийчука, если СОУ отойти за водохранилище, то оно может стать естественным препятствием. Россияне пытаются те подразделения, которые обороняются к югу от него, взять в кольцо.
Где расположено Клебан-Бицкое водохранилище: смотрите на карте
"Следует сказать и о Лиманском направлении. Враг уверен, что Константиновку, Дружковку, Краматорск захватит. Для того, чтобы дальше развивать успех, ему нужно на Славянск выйти с севера, ради этого он пытается получить успех на Лиманском отрезке", – объяснил Лакийчук.
Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" подытожил, что везде одинаковой силой российская армия наступать не может. Почти половина всего ресурса брошена противником на Покровское направление.
Основное о ситуации на Донбассе:
По состоянию на утро 15 октября согласно данным Генштаба, наибольшее количество боевых столкновений за сутки зафиксировано на Покровском направлении, там СОУ остановили 69 штурмовых и наступательных действий российской армии. На Константиновском россияне атаковали 14 раз, на Лиманском направлении – 11 раз, на Славянском – 6, на Краматорском зафиксировано 2 боестолкновения.
14 октября в Генштабе сообщили, что ВСУ осуществили поиск и уничтожили войска противника на территории 3,4 километра квадратных в Покровском районе. Штурмовые подразделения на определенных отрезках смогли продвинулись до 1,6 километра.
На Добропольском направлении российские войска попали в ловушку. Сейчас враг стремится разблокировать их, для этого использует свои резервы, как следствие – несет большие потери.
В районе Константиновки россияне 5 октября совершили один из самых масштабных штурмов за последние два месяца. СОУ удалось отбить его. Россияне потеряли свою технику, в частности танк, две бронемашины и одну машину пехоты, еще несколько единиц были поражены и повреждены.