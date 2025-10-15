Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук, добавив, что российская армия перебрасывает на этот участок дополнительные резервы.

Что происходит в Донецкой области?

Ситуация на Покровском направлении меняется динамично. На многих участках проходят встречные бои.

Шансов у россиян немного. Наши силы дают жару. Другой самый горячий участок – Константиновское направление. Враг хочет охватить Покровск, связать и попытаться ликвидировать наш узел обороны; двигаться на Доброполье и одновременно на Константиновку, которая сейчас в эпицентре событий, а точнее подходы к ней,

– рассказал Лакийчук.

Рядом есть Клебан-Бицкое водохранилище. По словам Лакийчука, если СОУ отойти за водохранилище, то оно может стать естественным препятствием. Россияне пытаются те подразделения, которые обороняются к югу от него, взять в кольцо.

"Следует сказать и о Лиманском направлении. Враг уверен, что Константиновку, Дружковку, Краматорск захватит. Для того, чтобы дальше развивать успех, ему нужно на Славянск выйти с севера, ради этого он пытается получить успех на Лиманском отрезке", – объяснил Лакийчук.

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" подытожил, что везде одинаковой силой российская армия наступать не может. Почти половина всего ресурса брошена противником на Покровское направление.

Основное о ситуации на Донбассе: