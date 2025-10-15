Про це в етері 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що російська армія перекидає на цю ділянку додаткові резерви.

Дивіться також Друга хвиля наступу, – полковник запасу назвав плани росіян на осінній період

Що відбувається на Донеччині?

Ситуація на Покровському напрямку змінюється динамічно. На багатьох відтинках проходять зустрічні бої.

Шансів у росіян небагато. Наші сили дають жару. Інша найгарячіша ділянка – Костянтинівський напрямок. Ворог хоче охопити Покровськ, зв'язати й спробувати ліквідувати наш вузол оборони; рухатися на Добропілля і одночасно на Костянтинівку, яка зараз в епіцентрі подій, а точніше підходи до неї,

– розповів Лакійчук.

Поряд є Клебан-Бицьке водосховище. Зі слів Лакійчука, якщо СОУ відійти за водосховище, то воно може стати природною перешкодою. Росіяни намагаються ті підрозділи, які обороняються на південь від нього, взяти у кільце.

Де розташоване Клебан-Бицьке водосховище: дивіться на карті

"Слід сказати й про Лиманський напрямок. Ворог впевнений, що Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ захопить. Для того, аби далі розвивати успіх, йому потрібно на Слов'янськ вийти з півночі, заради цього він намагається здобути успіх на Лиманському відтинку", – пояснив Лакійчук.

Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" підсумував, що всюди однаковою силою російська армія наступати не може. Майже половина всього ресурсу кинута противником на Покровський напрямок.

Основне про ситуацію на Донбасі: