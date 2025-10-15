Про це в етері 24 Каналу розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук, додавши, що російська армія перекидає на цю ділянку додаткові резерви.
Що відбувається на Донеччині?
Ситуація на Покровському напрямку змінюється динамічно. На багатьох відтинках проходять зустрічні бої.
Шансів у росіян небагато. Наші сили дають жару. Інша найгарячіша ділянка – Костянтинівський напрямок. Ворог хоче охопити Покровськ, зв'язати й спробувати ліквідувати наш вузол оборони; рухатися на Добропілля і одночасно на Костянтинівку, яка зараз в епіцентрі подій, а точніше підходи до неї,
– розповів Лакійчук.
Поряд є Клебан-Бицьке водосховище. Зі слів Лакійчука, якщо СОУ відійти за водосховище, то воно може стати природною перешкодою. Росіяни намагаються ті підрозділи, які обороняються на південь від нього, взяти у кільце.
"Слід сказати й про Лиманський напрямок. Ворог впевнений, що Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ захопить. Для того, аби далі розвивати успіх, йому потрібно на Слов'янськ вийти з півночі, заради цього він намагається здобути успіх на Лиманському відтинку", – пояснив Лакійчук.
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" підсумував, що всюди однаковою силою російська армія наступати не може. Майже половина всього ресурсу кинута противником на Покровський напрямок.
Основне про ситуацію на Донбасі:
Станом на ранок 15 жовтня згідно з даними Генштабу, найбільша кількість бойових зіткнень за добу зафіксована на Покровському напрямку, там СОУ зупинили 69 штурмових і наступальних дій російської армії. На Костянтинівському росіяни атакували 14 разів, на Лиманському напрямку – 11 разів, на Слов’янському – 6, на Краматорському зафіксовано 2 боєзіткнення.
14 жовтня в Генштабі повідомили, що ЗСУ здійснили пошук та знищили війська противника на території 3,4 кілометра квадратних у Покровському районі. Штурмові підрозділи на певних відрізках змогли просунулись до 1,6 кілометра.
На Добропільському напрямку російські війська потрапили у пастку. Наразі ворог прагне розблокувати їх, для цього використовує свої резерви, як наслідок – зазнає великих втрат.
В районі Костянтинівки росіяни 5 жовтня здійснили один з наймасштабніших штурмів за останні два місяці. СОУ вдалося відбити його. Росіяни втратили свою техніку, зокрема танк, дві бронемашини й одну машину піхоти, ще декілька одиниць були уражені та пошкоджені.