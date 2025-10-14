Про це в етері 24 Каналу зазначив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ Олександр Мусієнко, додавши, що у росіян є незначне тактичне просування, але воно блокується українськими захисниками.

Дивіться також ЗСУ перехитрили росіян – попереду може з'явитися важливий шанс

Який задум мав ворог щодо Добропілля?

Військовий зазначив, що Добропільська операція починалася для російських окупантів доволі амбітно. Противник планував здійснити прорив і здобути оперативний успіх, а не просто тактичний, який він хоча й отримав, проте згодом це обернулось для нього пасткою.

Задум росіян полягав у тому, аби прорватися, зайти у тил українського угруповання, створити проблеми для того, щоб на окремій з ділянок фронту виник обвал фронту. З інформаційно-психологічного погляду ворог хотів показати, що йому нібито вдається просуватися і мати успіхи на полі бою.

Чому я кажу, що зараз для агресора Добропільський напрямок стає пасткою? Адже нині він вкидає значні сили, намагається розблокувати угруповання, яке логістично відрізане від основних сил і засобів. Внаслідок цього постійно залучає резерви, а ми їх знищуємо у великій кількості. Росіяни потрапили в пастку,

– пояснив Мусієнко.

Де розташоване Добропілля: дивіться на карті

Зі слів військовослужбовця, російська армія сьогодні вимушена спалювати чималі сили не на те, щоб просунутися далі та розвинути оперативний успіх, на що сподівався ворог, а на те, щоб розблокувати свої війська, які опинилися у пастці. Вони, як зазначив Мусієнко, перебувають в напівоточені, йти далі змоги не мають, їхня логістика порушена.

"Стосовно загалом Донеччини, то зрозуміло, що для ворога й надалі цей напрямок буде пріоритетним. Він буде в зоні особливої уваги й інтересу. Тому що плани про остаточне захоплення Донецької області російська армія не відкинула. Там триватимуть активні бойові дії", – підкреслив Мусієнко.

Він підсумував, що СОУ активно обороняються, а коли з'являється можливість – контратакують, щоб відтіснити ворога, покращити своє положення, звільнити українські території.

Основне про ситуацію в районі Добропілля: