Про тактику загарбників у районі Добропілля розповіли в 1-му корпусі НГУ "Азов", передає 24 Канал.

Яка ситуація на Добропільському напрямку?

У понеділок, 13 жовтня, на Очеретинському напрямку поблизу Добропілля російські сили вкотре намагалися прорвати українські позиції.

Противник кинув у бій 16 одиниць важкої техніки, включно з бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами, танками та мотоциклами. Головною метою атаки стало село Шахове, а також околиці Мирнограда й Разіного.

До речі, за словами речника угруповання "Схід" капітана Григорія Шаповала в етері Укрінформу, ворог продовжує тиснути малими групами на околицях сіл Кучерів Яр і Шахове, проте наші підрозділи ведуть активну оборону й говорити про "просування" росіян – це перебільшення.

Водночас бійці "Азову" розповідають, що тактика російських солдатів залишається незмінною. Спершу йдуть мотоциклісти як "розвідка", за ними – бронеколони з піхотою на борту. Крім того, загарбники активно використовують системи радіоелектронної боротьби, щоб придушити українські дрони.

Дивіться, як українські оборонці знищують окупантів / Відео: "Азов"

Цього разу план окупантів полягав у десантуванні піхоти для закріплення позицій і подальшого наступу.

Однак завдяки ретельному мінуванню й злагодженій роботі українських підрозділів атака росіян вкотре провалилася.

За підтвердженими даними, росіяни втратили 9 БМП, 4 бронетранспортери, 3 танки та 3 мотоцикли. Крім того, загинуло щонайменше 78 військових.

Що відомо про становище на фронті Донецької області?