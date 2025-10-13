Про тактику загарбників у районі Добропілля розповіли в 1-му корпусі НГУ "Азов", передає 24 Канал.
Яка ситуація на Добропільському напрямку?
У понеділок, 13 жовтня, на Очеретинському напрямку поблизу Добропілля російські сили вкотре намагалися прорвати українські позиції.
Противник кинув у бій 16 одиниць важкої техніки, включно з бойовими машинами піхоти, бронетранспортерами, танками та мотоциклами. Головною метою атаки стало село Шахове, а також околиці Мирнограда й Разіного.
До речі, за словами речника угруповання "Схід" капітана Григорія Шаповала в етері Укрінформу, ворог продовжує тиснути малими групами на околицях сіл Кучерів Яр і Шахове, проте наші підрозділи ведуть активну оборону й говорити про "просування" росіян – це перебільшення.
Водночас бійці "Азову" розповідають, що тактика російських солдатів залишається незмінною. Спершу йдуть мотоциклісти як "розвідка", за ними – бронеколони з піхотою на борту. Крім того, загарбники активно використовують системи радіоелектронної боротьби, щоб придушити українські дрони.
Дивіться, як українські оборонці знищують окупантів / Відео: "Азов"
Цього разу план окупантів полягав у десантуванні піхоти для закріплення позицій і подальшого наступу.
Однак завдяки ретельному мінуванню й злагодженій роботі українських підрозділів атака росіян вкотре провалилася.
За підтвердженими даними, росіяни втратили 9 БМП, 4 бронетранспортери, 3 танки та 3 мотоцикли. Крім того, загинуло щонайменше 78 військових.
Що відомо про становище на фронті Донецької області?
За словами військового експерта Олексія Гетьмана, днями на Добропільському напрямку українські захисники оточили кілька груп російських військ.
Окупанти почали активніше використовувати бронетехніку на фронті через зміну погодних умов, зокрема тумани, які ускладнюють видимість і використання FPV-дронів.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий аналітик Роман Світан спростував припущення, що літня кампанія росіян завершилася. За його словами, зараз триває друга фаза їхнього наступу, під час якої ворог кинув у бій додаткові сили, техніку та боєприпаси.