Водночас українські бійці завдали ворогу втрат. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на військового Станіслава Бунятова із позивним "Осман".

Що відомо про це?

Український військовий у своєму телеграм-каналі повідомив, що під час відповідних заходів окупанти вже зазнали втрат серед техніки. Водночас ліквідація особового складу противника, за його словами, досі триває.

Дві ББМ стали легкою здобиччю, за піхотою триває полювання. Окрім них, у цьому напрямку щодня лізуть "двійки", тому робота кипить 24/7,

– ідеться у повідомленні.

Водночас на Добропільському напрямку українські військові взяли в оточення декілька угрупувань російської армії. Своєю чергою загарбники намагаються їх деблокувати та перекидають додаткову силу.

Яка ситуація на фронті?