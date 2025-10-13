Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

Як змінилася лінія фронту?

За даними аналітиків DeepState, Сили оборони України відкинули ворога поблизу чотирьох населених пунктів Донецької області. Фахівці оновили мапу ввечері 12 жовтня.

Зокрема, захисники України просунулися поблизу Нового Шахового, Золотого Колодязя, Кучерового Яру та Новопавлівки.

ЗСУ мали успіхи біля Нового Шахового

Українські захисники відкинули ворога поблизу Золотого Колодязя та Кучерового Яру

На жаль, російські загарбники також мали успіхи. Ворог просунувся у Кучеровому Яру поблизу Шахового на Донеччині.

Окупанти просунулися на фронті

До слова, в ефірі 24 Каналу пресофіцер 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Іван Петричак розповів, що окупанти намагаються штурмувати малими піхотними групами, які можуть складатись навіть з одного солдата, через великі втрати в техніці.

Російські загарбники, за словами пресофіцера, почали активно використовувати мотоцикли з причепами для перевезення боєкомплекту, але це неефективно через дії українських FPV-пілотів.

Що про ситуацію на передовій пишуть у Генштабі ЗСУ?