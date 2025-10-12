Про таке інформує 24 Канал із посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни.

Які основні зміни на лінії зіткнення за останню добу?

Окупанти продовжують наступальні дії на півночі Харківщини, прагнучи відтіснити українські сили від кордону з Бєлгородською областю та наблизитися до Харкова на відстань артилерійського вогню.

Бої тривають у районах Вовчанська, Синельникового, Тихого та Вовчанських Хуторів, однак просунутися противнику не вдається.

Росія прагне захопити решту Луганської області та просунутися вглиб східної частини Харківщини, однак наразі це не приносить помітних результатів.

Сили Оборони успішно відбивають ворожі атаки в районах Кучерівки, Петропавлівки, Піщаного, Степової Новоселівки, Курилівки, Борової, Богуславки, Ольгівки.

На Лиманському напрямку російські війська штурмують в районах Зарічного, Торського, Ямполя, Новоселівки, Дробишевого

За даними ISW, найінтенсивніші бої – біля Предтечиного, Торця, Русиного Яру, Полтавки та Володимирівки.

У районі Добропілля росіяни частково просунулися біля Кучерового Яру та Шахового.

Водночас біля Новопавлівки українські сили здійснили контратаку на лінії Новомиколаївка – Оріхове – Дачне.

У східній частині Запорізької області (район Гуляйполя) російські сили ведуть бої без підтверджених змін, стикаючись з опором Сил оборони України.

Підсумуємо, за останню добу ворог не досяг значного підтвердженого прогресу на напрямках наступу. Активні бої точаться на лінії Куп'янськ – Лиман – Сіверськ – Костянтинівка – Новопавлівка – Гуляйполе. Росія посилює застосування дронів і частково вводить нові підрозділи.

