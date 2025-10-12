Про це в етері 24 Каналу зазначив заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь, додавши, що це станеться як тільки буде менше фінансових важелів для росіян, готових йти воювати за гроші.

Росія урізає виплати контрактникам

Татарстан, який був одним з найуспішніших регіонів Росії, який є промислово розвинутим, сьогодні різко скорочує виплати з 2,7 мільйона до 400 тисяч рублів. Аналітик прогнозує, що для Росії 2026 рік буде суттєво відрізнятися від 2024 – 2025 років саме з економічних причин.

"У зв'язку з цим дефіцит особового складу буде збільшуватись. Це означатиме, що росіянам доведеться визначати приіоритетність напрямків, фокусуватися на найважливіших. Тоді українські сили зможуть ефективніше контролювати ситуацію і позбавляти росіян наступального потенціалу", – озвучив Самусь.

Заступник директора Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння наголосив на тому, що Україна створила таку структуру, Сили безпілотних систем, якої російська армія не має. Тому за один окупантом можуть "полювати" по декілька українських дронів. Зараз збільшується набір до СБС, у два рази зросте чисельність цих військ.

А це означає, що буде вбито ще більше російських окупантів. "Z-воєнкори" у 2026 році будуть дуже багато скаржитись на те, що відбуватиметься на фронті,

– впевнений Самусь.

Він підкреслив, що Росія втратила можливості платити величезні кошти контрактникам, які мала протягом минулих років. Суми складали по 30 тисяч доларів за підписання контракту з міноборони.

"Майже 4 трильйони рублів витрачалося на рекрутинг на рік, а дефіцит бюджету Росії в цьому році становить 8 трильйонів. Половина дефіциту – це рекрутинг, "м'ясо", яке пішло в землю. Бо фронт росіяни не прорвали, весь Донбас не окупували. У 2026 році вони хочуть заходити ще на одне коло, знову витративши десятки тисяч солдатів", – озвучив Самусь.

Однак, на його думку, цього разу Росія фінансово може бути неспроможна це реалізувати, адже на чималі виплати своїм бійцям може просто не бути грошей.

