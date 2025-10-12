Об этом в эфире 24 Канала отметил заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь, добавив, что это произойдет как только будет меньше финансовых рычагов для россиян, готовых идти воевать за деньги.

Россия урезает выплаты контрактникам

Татарстан, который был одним из самых успешных регионов России, который является промышленно развитым, сегодня резко сокращает выплаты с 2,7 миллиона до 400 тысяч рублей. Аналитик прогнозирует, что для России 2026 год будет существенно отличаться от 2024 – 2025 годов именно по экономическим причинам.

"В связи с этим дефицит личного состава будет увеличиваться. Это будет означать, что россиянам придется определять приоритетность направлений, фокусироваться на самых важных. Тогда украинские силы смогут эффективнее контролировать ситуацию и лишать россиян наступательного потенциала", – озвучил Самусь.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения отметил, что Украина создала такую структуру, Силы беспилотных систем, которой российская армия не имеет. Поэтому за одним оккупантом могут "охотиться" по несколько украинских дронов. Сейчас увеличивается набор в СБС, в два раза возрастет численность этих войск.

А это означает, что будет убито еще больше российских оккупантов. "Z-военкоры" в 2026 году будут очень много жаловаться на то, что будет происходить на фронте,

– уверен Самусь.

Он подчеркнул, что Россия потеряла возможности платить огромные средства контрактникам, которые имела в течение прошлых лет. Суммы составляли по 30 тысяч долларов за подписание контракта с минобороны.

"Почти 4 триллиона рублей тратилось на рекрутинг в год, а дефицит бюджета России в этом году составляет 8 триллионов. Половина дефицита – это рекрутинг, "мясо", которое ушло в землю. Потому что фронт россияне не прорвали, весь Донбасс не оккупировали. В 2026 году они хотят заходить еще на один круг, снова потратив десятки тысяч солдат", – озвучил Самусь.

Однако, по его мнению, на этот раз Россия финансово может быть не в состоянии это реализовать, ведь на немалые выплаты своим бойцам может просто не быть денег.

