Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Читайте также Оккупанты продвинулись на Харьковщине и других направлениях: обзор фронта и карты ISW
О чем свидетельствует опубликованная статистика?
Проект "Хочу жить" 6 октября обнародовал утечку российских данных, детализирующих потери России с января по август 2025 года.
Отмечается, что общие потери российских войск составляют 281 550 человек, из них:
86 744 – погибшие в бою (включая 1 583 офицерами и 8 633 заключенными, завербованными в армию);
33 996 – пропавшие без вести (среди них 11 427 заключенных-рекрутов);
158 529 – раненые (в том числе 6 356 офицеров и 16 489 заключенных-рекрутов);
2 311 – попали в плен.
Стоит отметить, что эти цифры близки к данным Главнокомандующего ВСУ генерала Александра Сырского, который сообщал, что по состоянию на 9 сентября российские войска понесли 299 210 потерь с начала 2025 года.
По оценкам авторов проекта, соотношение погибших к раненым в российской армии составляет 1:1,3. Это чрезвычайно высокий показатель – обычно в войнах он равен 1:3.
Такой дисбаланс, вероятно, объясняется слабой подготовкой по тактической медицине и частой неспособностью российского военного командования достаточно реабилитировать раненых. Еще одной причиной является эффективность использования дронов, тактического уровня, которые создают так называемые "kill zones" – зоны у линии фронта, где любое передвижение техники или людей становится смертельно опасным.
Ранее ISW сообщал, что российское командование часто не может или даже отказывается эвакуировать раненых из-за постоянной угрозы ударов БпЛА, которые существенно затрудняют передвижение на поле боя.
Где россияне несут наибольшие потери?
Согласно обнародованным данным, наибольшие потери российская армия понесла на Покровском, Купянском и Лиманском направлениях в период с января по август 2025 года. Это свидетельствует о том, что российское командование сосредотачивает основные усилия именно на этих участках фронта.
Среди "рекордсменов" оказалась группировка войск "Центр" ВС России, ответственная за Покровское направление: с января по август у нее 43 709 убитых, пропавших без вести и пленных, а также 52 865 раненых.
Эти цифры отражают приоритетность российского военного командования на Покровском направлении в течение 2025 года, поскольку российские войска понесли примерно 34% своих потерь на этом направлении в течение первых восьми месяцев,
– отметили аналитики.
Ненамного меньше потерь понесла и группировка войск "Север". В начале 2025 года, по словам аналитиков, она остановила "значительное продвижение украинских сил в Курской области". Сейчас эта группировка отвечает за создание буферных зон в Сумской и Харьковской областях. В целом ее потери составляют 53 572 военных.
Группировка войск "Запад", действующая на Купянском, Лиманском и Боровском направлениях, также потеряла 47 410 военных.
Силы обороны продолжают наносить удары по врагу
5 октября в районе Константиновки пилоты подразделения "Феникс" во взаимодействии со смежными отбили один из самых масштабных штурмов противника за последние два-три месяца. По словам бойцов, им удалось уничтожить большое количество вражеской военной техники.
Недавно на Луганщине Силы беспилотных систем уничтожили станцию постановки радиопомех Р-330Ж "Житель". Эта система способна глушить наземную радиосвязь.
На Курском направлении пограничники "Стального кордона" разгромили вражеские позиции. В результате операции было уничтожено несколько оккупантов, есть среди них и раненые.