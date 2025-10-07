Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.

Читайте также "Приближаемся к переломному моменту": эксперты предположили, сколько еще может воевать Россия

В чем уникальность станции "Житель"?

Военные рассказали, что станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – это крайне редкая и дорогостоящая цель.

С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.

Недавно на Луганщине бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр,

– говорится в сообщении СБС.

Известно также, что станция "Житель" достаточно сложная и многофункциональная. Согласно техническим характеристикам, она может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 километров, а связь на летательных аппаратах – до 50 километров.

Станция отслеживает источники радиосигналов, определяет их координаты и создает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM.

Военные Сил беспилотных систем также опубликовали видео непосредственно поражения, на котором можно увидеть последствия точного удара.

Украинские защитники поразили редкую станцию РЭБ: смотрите видео

Редакция сайта 24 Канала собирает средства на автомобиль для 46-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Задонатить на сбор можно по этой ссылке на банке. Каждый, кто задонатит 200 гривен и более, автоматически становится участником розыгрыша iPhone 16 256GB. Подробнее – здесь.

Силы обороны продолжают наносить удары врагу