Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Силы беспилотных систем ВСУ.
В чем уникальность станции "Житель"?
Военные рассказали, что станция постановки радиопомех Р-330Ж "Житель" – это крайне редкая и дорогостоящая цель.
С начала полномасштабного вторжения визуально подтверждено уничтожение всего 23 таких вражеских систем.
Недавно на Луганщине бойцы 412 полка Nemesis во взаимодействии с аэроразведкой одного из подразделений ГПСУ обнаружили и сожгли именно такой редкий экземпляр,
– говорится в сообщении СБС.
Известно также, что станция "Житель" достаточно сложная и многофункциональная. Согласно техническим характеристикам, она может глушить наземную радиосвязь на дальность до 25 километров, а связь на летательных аппаратах – до 50 километров.
Станция отслеживает источники радиосигналов, определяет их координаты и создает радиопомехи для спутниковой связи, GPS-навигации и базовых станций GSM.
Военные Сил беспилотных систем также опубликовали видео непосредственно поражения, на котором можно увидеть последствия точного удара.
Украинские защитники поразили редкую станцию РЭБ: смотрите видео
Силы обороны продолжают наносить удары врагу
В ночь на 6 октября Силы обороны поразили завод по производству взрывчатки и боеприпасов и комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов. Речь идет о предприятии "Завод им. Я.М. Свердлова" и АО "Морской нефтяной терминал".
Недавно на Курском направлении пограничники "Стального кордона" разгромили вражеские позиции. В результате удара было ликвидировано не менее 5 оккупантов, еще 2 – ранены.
ССО Украины 4 октября атаковали российский ракетный корабль "Град" на Онежском озере, попав в правую часть отсека силовой установки.