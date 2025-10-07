Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.

У чому унікальність станції "Житель"?

Військові розповіли, що станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – це вкрай рідкісна і дороговартісна ціль.

З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.

Нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр,

– йдеться в повідомленні СБС.

Відомо також, що станція "Житель" досить складна і багатофункціональна. Згідно з технічними характеристиками, вона може глушити наземний радіозв'язок на дальність до 25 кілометрів, а зв'язок на літальних апаратах – до 50 кілометрів.

Станція відстежує джерела радіосигналів, визначає їхні координати й створює радіоперешкоди для супутникового зв'язку, GPS-навігації та базових станцій GSM.

Військові Сил безпілотних систем також опублікували відео безпосередньо ураження, на якому можна побачити наслідки точного удару.

Українські захисники уразили рідкісну станцію РЕБ: дивіться відео

Сили оборони продовжують завдавати ударів ворогу