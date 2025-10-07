Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Сили безпілотних систем ЗСУ.
У чому унікальність станції "Житель"?
Військові розповіли, що станція постановки радіоперешкод Р-330Ж "Житель" – це вкрай рідкісна і дороговартісна ціль.
З початку повномасштабного вторгнення візуально підтверджено знищення всього 23 таких ворожих систем.
Нещодавно на Луганщині бійці 412 полку Nemesis у взаємодії з аеророзвідкою одного з підрозділів ДПСУ виявили та спалили саме такий рідкісний екземпляр,
– йдеться в повідомленні СБС.
Відомо також, що станція "Житель" досить складна і багатофункціональна. Згідно з технічними характеристиками, вона може глушити наземний радіозв'язок на дальність до 25 кілометрів, а зв'язок на літальних апаратах – до 50 кілометрів.
Станція відстежує джерела радіосигналів, визначає їхні координати й створює радіоперешкоди для супутникового зв'язку, GPS-навігації та базових станцій GSM.
Військові Сил безпілотних систем також опублікували відео безпосередньо ураження, на якому можна побачити наслідки точного удару.
Українські захисники уразили рідкісну станцію РЕБ: дивіться відео
Сили оборони продовжують завдавати ударів ворогу
У ніч проти 6 жовтня Сили оборони уразили завод з виробництва вибухівки й боєприпасів та комплекс з перевалки нафти й нафтопродуктів. Йдеться про підприємство "Завод ім. Я.М. Свердлова" та АТ "Морський нафтовий термінал".
Нещодавно на Курському напрямку прикордонники "Сталевого кордону" розгромили ворожі позиції. Внаслідок удару було ліквідовано щонайменше 5 окупантів, ще 2 – поранено.
ССО України 4 жовтня атакували російський ракетний корабель "Град" на Онезькому озері, поціливши у праву частину відсіку силової установки.